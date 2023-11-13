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РФ в сентябре вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК

17:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам сентября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из ноябрьского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в сентябре Россия обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию — около 11%. В целом импорт нефти Китаем в сентябре снизился на 11% по сравнению с августом и составил 11,2 млн баррелей в сутки (б/с).

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в сентябре 36% от общего объема импорта страны. По 20% поставок в Индию обеспечили Ирак и Саудовская Аравия. Общий объем импорта нефти Индией в сентябре уменьшился по сравнению с августом на 4%, до 4,3 млн б/с, и стал минимальным в текущем году.

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