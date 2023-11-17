Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области
12:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили пять лодок и скопление живой силы украинской армии в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении уничтожены пять лодок ВСУ, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста», — сказал представитель оперативных служб.
В островной зоне уничтожен 120-мм миномет с расчетом, а на каховском направлении — позиция одного из подразделений Вооруженных сил Украины.
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