Глава МИД Болгарии призвала не создавать ложных ожиданий в контексте Украины
17:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюзу следует открыто обсуждать реальное положение дел и не создавать ложных ожиданий в контексте поддержки Украины. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль на пресс-конференции в Вене.
«Мы продолжаем поддерживать Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Я думаю, что здесь важно не недооценивать ситуацию, но в то же время мы должны снова открыто обсуждать реальность и не создавать ожиданий, которые впоследствии превратятся в разочарования. У нас уже слишком много примеров в нашей европейской истории, и мы не должны повторять ошибки прошлого», — подчеркнула глава болгарского внешнеполитического ведомства.
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