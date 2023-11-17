Глава МИД Болгарии призвала не создавать ложных ожиданий в контексте Украины

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу следует открыто обсуждать реальное положение дел и не создавать ложных ожиданий в контексте поддержки Украины. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль на пресс-конференции в Вене.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Я думаю, что здесь важно не недооценивать ситуацию, но в то же время мы должны снова открыто обсуждать реальность и не создавать ожиданий, которые впоследствии превратятся в разочарования. У нас уже слишком много примеров в нашей европейской истории, и мы не должны повторять ошибки прошлого», — подчеркнула глава болгарского внешнеполитического ведомства.