Грузия не планирует освобождать Саакашвили ради интеграции в ЕС — Минюст

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии не планируют освобождать находящегося в заключении экс-президента республики Михаила Саакашвили ради интеграции в Европейский союз. Об этом заявил грузинский министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в ноябре заявил, что Грузия заслуживает членства в ЕС, однако важна дальнейшая судьба Саакашвили. Отдельные представители грузинской оппозиции также не раз заявляли, что Саакашвили необходимо выпустить из тюрьмы, чтобы ускорить процесс интеграции Грузии в ЕС.

«Нет ничего общего у интеграции Грузии в Евросоюз с осужденным Саакашвили, соответственно, этот вопрос (освобождения Саакашвили — прим. ТАСС) не рассматривается», — сказал Брегадзе.

Глава грузинского Минюста также добавил, что Саакашвили, который с мая 2022 года находится в частной тбилисской клинике «Вивамед», будет переведен в тюрьму после того, как к ним поступит соответствующее заключение врачей о состоянии здоровья бывшего грузинского лидера.