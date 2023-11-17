Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина
20:00 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России принято решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщили в Минэнерго РФ.
Решение об отмене запрета экспорта бензина было принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения. Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.
НОВОСТИ
- 21:20 17.11.2023
- Азербайджан должен обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе — суд ООН
- 20:40 17.11.2023
- В WADA высказали обеспокоенность в связи с проведением в России Игр дружбы
- 19:20 17.11.2023
- Представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах — Путин
- 18:40 17.11.2023
- Претензия отдельных сил на исключительность — причина напряженности в мире, заявил Путин
- 18:00 17.11.2023
- Грузия не планирует освобождать Саакашвили ради интеграции в ЕС — Минюст
- 17:32 17.11.2023
- Глава МИД Болгарии призвала не создавать ложных ожиданий в контексте Украины
- 17:15 17.11.2023
- На выставке «Россия» на ВДНХ прошла традиционная сибирская свадьба
- 17:12 17.11.2023
- ЮАР против дискриминации российских спортсменов — министр
- 17:00 17.11.2023
- РФ поставит в Африку безвозмездно до 200 тыс. тонн пшеницы до конца 2023 г. — Минсельхоз
- 16:40 17.11.2023
- Эксперты HR-платформы «Пульс» от Сбера обучают студентов ВШЭ говорить с бизнесом на языке данных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать