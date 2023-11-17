Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России принято решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщили в Минэнерго РФ.

Решение об отмене запрета экспорта бензина было принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения. Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.