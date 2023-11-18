Китайские студенты провели показательную тренировку по самбо в павильоне «Роснефти» на ВДНХ
23:07 17.11.2023
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Также в павильоне «Роснефти» состоялась панельная дискуссия «Самбо - вчера, сегодня, завтра», в которой участвовали исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков и декан социально-гуманитарного факультета Российского университета спорта Олег Майоров. Они говорили об истории самбо, становлении и развитии этого вида спорта на международной арене, а также делились секретами проведения успешных спортивных мероприятий.
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Фото с сайта www.rosneft.ru
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