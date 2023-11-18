Китайские студенты провели показательную тренировку по самбо в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

23:07

Фото с сайта www.rosneft.ru

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» студенты Российского университета , спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) из Китая провели показательную тренировку по самбо. Накануне на экспозиции крупнейшей нефтяной компании РФ стартовали Дни самбо. Молодые самбисты, приехавшие в Россию учатся именно этому виду единоборств. Они демонстрировали гостям павильона свое умение и основные приемы самообороны. В ГЦОЛИФК китайские студенты планируют продолжать совершенствовать свои навыки.

Также в павильоне «Роснефти» состоялась панельная дискуссия «Самбо - вчера, сегодня, завтра», в которой участвовали исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков и декан социально-гуманитарного факультета Российского университета спорта Олег Майоров. Они говорили об истории самбо, становлении и развитии этого вида спорта на международной арене, а также делились секретами проведения успешных спортивных мероприятий.

Фото с сайта www.rosneft.ru



Как уже сообщала «НГ», тематические Дни самбо будут проводиться в павильоне «Роснефти» на ВДНХ до 19 ноября. Посетители экспозиции смогут увидеть в эти дни насыщенную спортивную и культурно-образовательную программы.



