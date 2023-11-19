В американском Мемфисе преступник застрелил трех женщин и девочку

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в американском городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию. По ее данным, также пострадала 15-летняя девочка. Она находится в критическом состоянии.

Согласно сведениям CNN, в убийствах подозревается 52-летний Мэвис Кристиан-младший, он объявлен в розыск. Полиция заявила, что подозреваемый «вооружен и чрезвычайно опасен».