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НОВОСТИ

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали — Собянин

08:35 20.11.2023

Силы противовоздушной обороны уничтожили в городском округе Электросталь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас на месте происшествия действуют специалисты экстренных служб. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Напомним, предыдущая попытка атаковать Москву при помощи дрона была пресечена накануне. Тогда силы противовоздушной обороны пресекли попытку пролета беспилотника в сторону столицы в Богородском городском округе.

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