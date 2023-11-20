В Атлантическом океане едва не утонула британская атомная подлодка - СМИ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Sun.



По ее информации, субмарина, на борту которой находились 140 человек, готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики. В результате сбоя подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в «опасную зону». Согласно изданию, катастрофы удалось избежать благодаря инженерам в кормовой части, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.



«Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае [планового глубокого погружения] весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», — сказал источник The Sun.



