Собянин: Все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года
09:45 21.11.2023
Москвичи совершили более 725 млн поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) за четыре года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, запуск МЦД позволил серьезно разгрузить линии метрополитена и сделать территории около станций более привлекательными для жизни и ведения бизнеса.
По данным градоначальника, в мегаполисе завершена интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). В настоящий момент идет строительство новых московских городских вокзалов МЦД – Митьково и Петровско-Разумовская, также ведется реконструкция станций Беговая, Рижская, Малино, а также Курского вокзала. «До конца 2024 года полностью обновим подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого», – написал глава города у себя в Telegram-канале.
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