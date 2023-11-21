Правительство Швеции ужесточит требования к образу жизни мигрантов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Образ жизни мигрантов должен соответствовать принятым в Швеции законам и ценностям. Правительство королевства сделает это обязательным условием для получения вида на жительства (ВНЖ), заявила министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Шведское правительство распорядилось изучить условия высылки из страны иностранцев, образ жизни которых не соответствует принятому в королевстве. «Соблюдение шведских законов и уважение основных шведских ценностей является обязательным условием для того, чтобы стать частью шведского общества. Образу жизни иностранцев необходимо придавать большее значение для [обеспечения] их права на проживание в Швеции», — прокомментировала позицию шведского кабмина Стенергард, слова которой приводятся в пресс-релизе канцелярии.

Согласно сообщению, рост числа мигрантов в последние годы «в сочетании с отсутствием интеграции способствовал тому, что Швеция сегодня сталкивается с серьезными проблемами, связанными с изоляцией и преступностью». Проблемы в области миграции и интеграции «означают увеличение нагрузки на систему социального обеспечения и правосудия», отмечается в пресс-релизе канцелярии. Правительство проведет анализ и пересмотр иммиграционного законодательства, чтобы при принятии решения о ВНЖ учитывался и образ жизни мигрантов, то есть насколько они соблюдают законы и уважают ценности Швеции.

По информации Центрального статистического бюро королевства, в 2022 году в Швецию иммигрировали 102 436 человек. Пик показателя пришелся на 2016 год, когда в страну, население которой составляет 10,42 млн, приехали 163 000 человек.