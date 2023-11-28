Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое с 1 мая 2024 года

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года. Документ опубликован.

В частности, сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле были приняты поправки, увеличившие ставку на 2024 год до 36 рублей. Однако новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое — до 108 рублей за литр. Но повышение произойдет не с 1 января, а с 1 мая.