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НОВОСТИ

Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое с 1 мая 2024 года

09:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года. Документ опубликован.

В частности, сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле были приняты поправки, увеличившие ставку на 2024 год до 36 рублей. Однако новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое — до 108 рублей за литр. Но повышение произойдет не с 1 января, а с 1 мая.

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