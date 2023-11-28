Нелегальным мигрантам могут запретить вождение автомобиля, перевод денег и заключение брака

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них ряд запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги, следует из законопроекта ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <…> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — сказано в документе.

Законопроектом в рамках ограничительных мер контролируемым лицам предусматривается установление «запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств». Кроме того, их могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.