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НОВОСТИ

В Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях

10:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии считают, что КНДР смогла добиться определенного прогресса в своих ракетных технологиях. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«В свете запуска спутника мы считаем, что Северная Корея добилась определенного прогресса в ракетных технологиях», — отметил он. В то же время Мацуно не стал комментировать заявление Пхеньяна о том, что запущенный им разведывательный спутник «Маллигён-1» смог сделать снимки, в частности, Белого дома и Пентагона. Генсек японского правительства подчеркнул, что всю ситуацию вокруг спутника продолжает анализировать Минобороны страны.

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