Динамика цен на социально значимые продукты в 2023 г. ниже инфляции — Патрушев

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика отпускных цен на большинство социально значимых продуктов в России в 2023 году ниже инфляции. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе оперативного штаба Минсельхоза России по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса РФ.

«Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке. Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции», — сказал он.