Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм — Bloomberg
15:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в его окружении.
По словам собеседника агентства, аргентинский лидер 25 ноября принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина.
Как пишет Bloomberg, по прибытии в Нью-Йорк 27 ноября Милей первым делом, «облачившись во все черное», в кипе, направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Этот жест демонстрирует, «насколько будущий лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем», считает агентство. Таким образом, Милей может стать «самым произраильским лидером в истории» страны.
В Аргентине проживает самая многочисленная (около 220 тыс. человек) еврейская община в Латинской Америке, указывает Bloomberg. Как напоминает агентство, ранее Милей неоднократно заявлял, что намерен отправиться в Израиль, а также планирует перенести аргентинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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