ЕС не успеет выполнить свое обещание по поставкам Киеву 1 млн снарядов до марта — Мишель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не успеет выполнить свое обещание по поставкам на Украине 1 млн снарядов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы намерены сдержать наше обещание по поставке 1 млн снарядов Украине, однако это потребует большего времени, чем предполагалось, — сказал Мишель. — Мы собирались сделать это в марте, но потребуется, несомненно, дополнительно, несколько месяцев».