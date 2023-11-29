ЕС не успеет выполнить свое обещание по поставкам Киеву 1 млн снарядов до марта — Мишель
13:20 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз не успеет выполнить свое обещание по поставкам на Украине 1 млн снарядов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
«Мы намерены сдержать наше обещание по поставке 1 млн снарядов Украине, однако это потребует большего времени, чем предполагалось, — сказал Мишель. — Мы собирались сделать это в марте, но потребуется, несомненно, дополнительно, несколько месяцев».
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