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Страны НАТО не давят на Украину в вопросе начала переговоров с РФ — Столтенберг

19:20 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО не оказывают давление на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос о том, подталкивает ли какая-либо страна НАТО Украину к переговорам, Столтенберг ответил отрицательно. «Нет. Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказал он.

Столтенберг также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в переговорах по Украине. «Пока мы не видели никаких сигналов о том, что президент Путин хочет мирного разрешения этого конфликта, при котором Украина существует как суверенная и независимая страна. Если вы хотите переговорного решения, то вам необходимо убедить президента Путина в том, что он не сможет победить на поле боя, а для этого нужно продолжать оказывать военную помощь Украине», — заявил генсек НАТО.

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