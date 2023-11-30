Казахстан не намерен приобретать истребители Rafale и выбирает российские СУ-30СМ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан не намерен приобретать французские истребители Rafale, выбирая из соотношения цена-качество российские истребители СУ-30СМ. Об этом заявил на брифинге в Астане заместитель главнокомандующего cилами воздушной обороны (СВО) по вооружению — начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев.

«Никакие переговоры по данному вопросу не проводились. Планов у нас таких [по приобретению Rafale] и не было», — сказал Нильдибаев.

Он подчеркнул, что «машина очень дорогая, поэтому, выбирая из соотношения цена-качество, мы пока стоим на самолетах Су-30СМ».

Нильдибаев указал, что Силы воздушной обороны Казахстана намерены в 2023–2024 годах приобрести 10 самолетов СУ-30СМ. Также, по словам Нильдибаева, республика приобретет две батареи ЗРК «Тор-М2».