ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки в ДНР — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российской Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.