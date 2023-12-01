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Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии

11:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы ВБ.

Как следует из документа, средства выделяются на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины» по проекту в сфере социальной защиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE). В финучреждении подчеркнули, что кредит в размере $1,2 млрд дается под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и «является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году».

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