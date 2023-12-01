0
0
124
НОВОСТИ

США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters

11:32 01.12.2023 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 километров. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью.

Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 01.12.2023
Житель Рязани задержан за совершение терактов по заданию военной разведки Украины
0
34
12:07 01.12.2023
На курорте Сбера «Манжерок» рассказали об уникальной камере здоровья
0
61
12:05 01.12.2023
В результате шторма в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали — Аксенов
0
68
12:00 01.12.2023
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует — Орбан
0
68
11:20 01.12.2023
Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет — Путин
0
145
11:05 01.12.2023
Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе — WSJ
0
178
11:00 01.12.2023
Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии
0
170
10:32 01.12.2023
В РФ началась обязательная маркировка безалкогольных напитков
0
210
10:25 01.12.2023
На курорте Сбера «Манжерок» открылся променад «Ледовые скульптуры»
0
221
10:20 01.12.2023
Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму
0
215

Возврат к списку