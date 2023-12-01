США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters
11:32 01.12.2023 Источник: Газета.Ru
Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.
Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 километров. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью.
Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря. Газета.Ru
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