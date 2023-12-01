В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, два из них полностью готовы — Шойгу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по оборудованию семи современных полигонов идут в зоне СВО, на двух из них все уже готово. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы», — уточнил министр.