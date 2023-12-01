0
0
57
НОВОСТИ

В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, два из них полностью готовы — Шойгу

15:12 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по оборудованию семи современных полигонов идут в зоне СВО, на двух из них все уже готово. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы», — уточнил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 01.12.2023
Объединения Большого и Мариинского театра не будет — Голикова
0
6
15:00 01.12.2023
Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра
0
94
14:32 01.12.2023
За полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек — Шойгу
0
138
14:12 01.12.2023
Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы
0
174
14:00 01.12.2023
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой
0
194
13:32 01.12.2023
Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры
0
215
13:20 01.12.2023
Полиция задержала подозреваемых в похищении 8-летней девочки в Калужской области
0
228
13:05 01.12.2023
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон
0
236
13:00 01.12.2023
МИД Финляндии организует обучающие курсы по санкциям против РФ
0
240
12:32 01.12.2023
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов
0
257

Возврат к списку