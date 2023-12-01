С начала года на службу в ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек — Медведев

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 452 тыс. человек принято на службу в ВС РФ в интересах СВО с 1 января по 1 декабря. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками, которое он провел во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.

«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», — сказал он, открывая совещание.