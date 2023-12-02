КНДР будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны
09:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР будет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Оно отмечает, что законы КНДР предусматривают мобилизацию сил военного сдерживания, если нападение на ее стратегические объекты станет неизбежным.
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