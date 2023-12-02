Испания по итогам 2023 года закупит у РФ рекордное количество газа
12:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по итогам 2023 года, как ожидается, достигнут рекордно высоких показателей. Об этом пишет газета El Mundo.
По ее информации, в 2018 году на Россию приходилось всего 2,4% от общего объема поставляемого в королевство газа. По версии энергетической компании Enagas, с января по октябрь 2023 года РФ являлась третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, а зависимость от России как экспортера увеличилась за пять лет в шесть раз.
Согласно имеющимся данным, в этом году королевство закупило у РФ эквивалент 60 770 гигаватт-часов СПГ по сравнению с 42 453 гигаватт-часами за аналогичный период 2022 года, то есть примерно на 43% больше. Издание напоминает, что в Испании насчитывается шесть заводов по регазификации. Кроме того, в 2021 году из-за дипломатической напряженности между Алжиром и Марокко был закрыт газопровод Магриб — Европа, посредством которого топливо поступало в Испанию.
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