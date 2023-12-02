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Литва в 2024 году получит из США боевые беспилотники

13:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade 600 («Свитчблейд 600») поступят в Литву из США в 2024 году. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокации подразделений», — приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, находящегося с визитом в США.

Вместе с беспилотными аппаратами Литва получит оборудование по запуску и управлению ими, поддерживающие технические пакеты и симуляторы для обучения персонала.

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