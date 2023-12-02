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ЗАЭС ночью отключилась от внешнего источника питания — МАГАТЭ

14:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС (ЗАЭС) ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Станция временно отключилась от внешнего источника питания. Дизельные генераторы поддерживали поступление электричества для обеспечения безопасности станции, пока подключение не было восстановлено. Это уже восьмой подобный случай за время [украинского] конфликта», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Причины сбоя не уточняются.

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