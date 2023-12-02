На Алтае состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

16:35

Фото пресс-службы Сбера



В Республике Алтай состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок» . Гостей праздника ждала яркая и оригинальная праздничная программа на территории курорта.

Все желающие смогли посетить зимнюю ярмарку и городской праздник с участием местных артистов, танцевальных коллективов и звезд эстрады. Украшением церемонии стало шоу дронов, рассказывающее легенду о создании Алтая, и праздничный салют.

В торжественных мероприятиях принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Я от всей души, от имени всей нашей команды Сбера и команды курорта «Манжерок» рад приветствовать вас здесь и сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами! Мы рады видеть ваши счастливые лица и улыбки.

Здесь и днем и ночью трудится огромная команда, – отметил он. – Сегодня наступил тот день, когда мы открываем первую часть нашего горнолыжного курорта «Манжерок». Мы хотим сделать его первым выбором для всех жителей России вне зависимости от их территории проживания – от Дальнего Востока до западных границ нашей страны. Мы обещаем, что каждый год будем дарить вам всё больше и больше эмоций и впечатлений, а для лыжников – всё больше и больше лыжных трасс».

«Отдельно хочу сказать большое спасибо жителям республики, – добавил Герман Греф. – Мы приехали сюда и стараемся всё что мы делаем соразмерять с ценностями, культурой и традициями алтайского народа. Хочу пообещать от имени всей нашей команды, что мы будем очень чутки к вашему мнению, будем беречь великолепную природу Горного Алтая».

Сегодня гостям «Манжерока» доступна вся необходимая инфраструктура для организации отдыха круглый год, включая пятизвездочный отель, который был открыт в июне этого года. Номерной фонд отеля составляет 304 номера и может принять до 1000 гостей. Номера отеля оснащены умными устройствами от компании-партнера Сбера SberDevices – телевизорами Sber, ТВ-приставками SberBox, колонками SberBoom, которые обеспечат гостям доступ к онлайн-библиотеке мультимедийных сервисов, упростят навигацию по отелю, предоставят возможность заказывать и оплачивать услуги с помощью виртуального ассистента Салют. А для номеров повышенной комфортности SberDevices и СберСити разработали и внедрили решение «Умный дом», которое позволяет гостям с помощью виртуального ассистента Салют управлять освещением и микроклиматом.

Сегодня в отеле есть 9 различных гастрономических точек, один из самых больших спа-комплексов в стране, двухуровневый детский развлекательный центр, конгресс-холл, пункты проката с 1,5 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения, а также современные ски-сервисы для комплексной подготовки оборудования для катания. В ноябре отель получил премию «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный отель страны».

Горнолыжный сезон 23/24 на курорте «Манжерок» уже стартовал. К зимнему сезону там построено еще 7 км трасс, и их общая протяженность достигла 30 км. Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.