Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией — Си Цзиньпин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь». Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине.

«Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества», — заявил китайский лидер, его цитирует агентство БелТА. Си Цзиньпин подчеркнул, что для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. «И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным», — отметил он.

По словам китайского лидера, на каждом этапе Белоруссия и Китай выходят на новые договоренности. «Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений, — сказал Си Цзиньпин. — На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы „Пояс и Путь“.