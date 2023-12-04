Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией — Си Цзиньпин
09:05 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь». Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине.
«Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества», — заявил китайский лидер, его цитирует агентство БелТА. Си Цзиньпин подчеркнул, что для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. «И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным», — отметил он.
По словам китайского лидера, на каждом этапе Белоруссия и Китай выходят на новые договоренности. «Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений, — сказал Си Цзиньпин. — На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы „Пояс и Путь“.
НОВОСТИ
- 09:00 04.12.2023
- Большинство жителей восточной Украины готовы к переговорам с РФ - опрос
- 20:40 03.12.2023
- Чтобы не отстать от Китая, Америке нужно наращивать производство современных вооружений - Пентагон
- 18:18 03.12.2023
- Переговоры о гуманитарном перемирии в Газе прекратились – Белый дом
- 16:23 03.12.2023
- Во Франции начинается разведка месторождений природного водорода
- 14:15 03.12.2023
- На острове Суматра произошло сильное извержение вулкана Марапи
- 14:00 03.12.2023
- Посол США в Молдове гордится тем, что Вашингтон вмешивается в назначение прокуроров
- 13:15 03.12.2023
- Кличко: Зеленский платит за ошибки, которые он совершил
- 11:50 03.12.2023
- На польско-украинской границе скопилось уже около 2,5 тыс грузовиков
- 11:35 03.12.2023
- В аэропорту Мюнхена самолет вмерз во взлетно-посадочную полосу
- 09:45 03.12.2023
- В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать