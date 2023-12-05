Ракета ХАМАС попала по базе, где могло размещаться ядерное оружие - NYT
09:20 05.12.2023 Источник: РБК
Ракета, запущенная из сектора Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, попала по израильской авиабазе, где, предположительно, могли размещаться ракеты, способные нести ядерное оружие, пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки последствий атаки.
По данным издания, удар был нанесен по базе Сдот-Миха, в результате там возник пожар, огонь подступил к хранилищам ракет и «других чувствительных вооружений». Сами ракеты в результате удара не были поражены, отмечает газета. РБК
НОВОСТИ
- 09:05 05.12.2023
- ПВО РФ уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 перехвачено над Азовским морем и Крымом
- 19:20 04.12.2023
- Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно
- 17:32 04.12.2023
- ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
- 16:00 04.12.2023
- США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году
- 15:32 04.12.2023
- Необходимости в двухлетней срочной службе нет — Картаполов
- 12:00 04.12.2023
- ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске
- 10:32 04.12.2023
- На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ
- 20:40 03.12.2023
- Чтобы не отстать от Китая, Америке нужно наращивать производство современных вооружений - Пентагон
- 09:45 03.12.2023
- В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
- 09:00 03.12.2023
- В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать