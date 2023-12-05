Ракета ХАМАС попала по базе, где могло размещаться ядерное оружие - NYT

09:20 Источник: РБК

Ракета, запущенная из сектора Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, попала по израильской авиабазе, где, предположительно, могли размещаться ракеты, способные нести ядерное оружие, пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки последствий атаки.

По данным издания, удар был нанесен по базе Сдот-Миха, в результате там возник пожар, огонь подступил к хранилищам ракет и «других чувствительных вооружений». Сами ракеты в результате удара не были поражены, отмечает газета. РБК