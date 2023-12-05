В Новосибирском военкомате обезвредили взрывчатку
10:05 05.12.2023 Источник: Газета.Ru
На территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в мультиварке, его обезвредили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным канала, подозрительную мультиварку обнаружили ночью на окне во время осмотра военного комиссариата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина.
Прибывшие на место экстренные службы вскрыли ее и, как пишет Shot, обнаружили внутри «таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — все это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили ее при помощи робота-манипулятора. Фрагменты СВУ отправили экспертам.
Проводится проверка по данному факту. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 05.12.2023
- Более половины россиян намерены поменять работу в 2024 году
- 10:20 05.12.2023
- За 10 месяцев этого года число лиц, принятых в гражданство РФ, сократилось почти в 2 раза
- 10:00 05.12.2023
- Гипотетическая партия Залужного выиграла бы выборы в Раду — опрос
- 09:32 05.12.2023
- Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года — президент
- 09:20 05.12.2023
- Ракета ХАМАС попала по базе, где могло размещаться ядерное оружие - NYT
- 09:05 05.12.2023
- ПВО РФ уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 перехвачено над Азовским морем и Крымом
- 09:00 05.12.2023
- Важно, чтобы политические репрессии советских лет не повторялись в России — Путин
- 22:40 04.12.2023
- Путин намерен решить проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах
- 22:00 04.12.2023
- Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС
- 21:20 04.12.2023
- Сотрудничество с ФРГ было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках» — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать