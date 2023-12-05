За 10 месяцев этого года число лиц, принятых в гражданство РФ, сократилось почти в 2 раза
10:20 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество лиц, принятых в российское гражданство за десять месяцев текущего года, сократилось почти на 50%. Как объяснили в МВД России, это связано с упрощением процедуры по приобретению гражданства РФ для граждан Украины и получением российского гражданства населением новых территорий.
В ведомстве отметили, что в связи с упрощением процедуры по приобретению российского гражданства для граждан Украины и работы по документированию граждан на новых территориях, количество предоставленных государственных услуг по рассмотрению ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища в России снизилось на 93,8% (5,9 тыс.). «По этой же причине на 46,6% (317,8 тыс.) снизилось количество лиц, принятых в российское гражданство на основании положений федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ „О гражданстве РФ“, — добавили в министерстве.
Согласно данным МВД РФ, в январе–октябре 2022 года российское гражданство получили 595,3 тыс. человек, за десять месяцев 2021 года — 609,9 тысячи.
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