Юруслуги должны оказывать адвокаты, а не все, кто имеет диплом юриста — Чуйченко

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России в ближайшее время подготовит законодательные инициативы, согласно которым юридические услуги гражданам будут оказывать только адвокаты. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога.

Глава Минюста отметил, что «по данным Росстата, общий объем платных услуг населению по разделу „Услуги правового характера“ в 2022 году составил более 135 млрд рублей».

«Следует выделить проблему, связанную с профессионализацией юридической помощи. Сегодня ее могут оказывать адвокаты, патентные поверенные и другие лица, деятельность которых урегулирована законом и корпоративными правилами. Но в то же время юридические услуги гражданам могут предоставлять лица, чья квалификация подтверждается только документами о высшем образовании, да и то не всегда», — заметил министр.

«В этом сегменте не установлены какие-либо правила допуска к профессии. Нет стандартов, этических и дисциплинарных правил и механизмов контроля. Это приводит к значительным нарушениям прав граждан, некачественному предоставлению услуг и просто к мошенничеству», — подчеркнул он.

«По результатам дискуссий с профессиональным сообществом выработан ряд решений по данной проблеме. В частности, предлагается связать право оказания юридических услуг с наличием статуса адвоката, — пояснил Чуйченко. — Конечно, необходим ряд исключений, например, для государственных служащих и корпоративных юристов, которые должны иметь возможность представлять в судах интересы своего работодателя. В ближайшее время мы планируем сформировать законодательные инициативы в этой сфере».