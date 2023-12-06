Кто не проводит цифровую трансформацию, тот проигрывает, уверены в Сбере

22:01

Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов Сбера для корпоративных клиентов является цифровая трансформация, ее проходят уже более 1 тыс. компаний-клиентов банка. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас уже нет выбора – делать или не делать цифровую трансформацию. Тот, кто ее не делает – тот просто проигрывает. Все, вариантов нет. И мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи клиентов. В списке заявок у нас еще. 8,5 тыс. клиентов», - сообщил Александр Ведяхин.

Он добавил, что выручка у компаний, прошедших цифровую трансформацию, растет в среднем на 10% быстрее, чем у аналогичных компаний, не прошедших ее. В среднем за прошлый год цифровая трансформация принесла каждому клиенту более 1 млрд руб.