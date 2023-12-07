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Минометчики ВС РФ предотвратили высадку двух групп пехоты ВСУ на левый берег Днепра

11:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведчики и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Днепр» пресекли высадку двух групп пехоты ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью было две группы пехоты [ВСУ], живой силы по 11 и 15 человек. Отработали максимально быстро. Старались так, чтобы не подошли они к рубежам наших ребят. Отработали быстро, четко. Орудие сразу убрали, потому что пошла сразу „ответка“. Выстрелили — сразу корректируемся и опять стреляем. Они попадают под наши объективы <…>, и мы сразу по ним работаем так, чтобы они не смогли продвинуться дальше и начать наносить вред нашей пехоте, которая там находится. Поэтому стараемся все делать максимально быстро и четко», — рассказал об одном из эпизодов своей боевой работы командир минометного расчета с позывным Вескер, его слова приводятся в сообщении Минобороны.

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