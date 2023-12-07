США и страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктике — адмирал Евменов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США И НАТО активизировали военную деятельность в Арктике, рассматривая ее в качестве потенциального конфликтного региона. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, выступая на XIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе, совершенствуют способы применения воинских сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют районы оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане», — сказал Евменов.

По его словам, введена практика выполнения регулярных одиночных и групповых походов кораблей и вспомогательных судов военно-морских сил (ВМС) США, стран НАТО, поддерживается постоянное присутствие в регионе атомных многоцелевых подводных лодок ВМС США, отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации военно-воздушных сил (ВВС) США.