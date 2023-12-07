В России требуется 5 тыс. операций по трансплантации костного мозга в год
14:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогнозная потребность в трансплантации костного мозга в России составляет 5 тыс. операций в год, при этом число потенциальных доноров за последнее время увеличилось в 2,6 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Сегодня у нас на повестке дня не менее важный вопрос, который связан с дальнейшим развитием донорства костного мозга. И над этой темой все вместе мы очень серьезно работаем. На сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тыс. в год. Из них неродственных доноров — 650 случаев в год», — сказала она на подведении итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга на Международной выставке-форуме «Россия».
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