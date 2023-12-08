США и НАТО должны понять, что уничтожить Россию невозможно — Global Times

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и НАТО должны осознать, что с помощью конфликта на Украине или же без него уничтожить Россию невозможно. Такое мнение выразила китайская газета Global Times, комментируя призыв президента США Джо Байдена к Конгрессу одобрить дальнейшую финансовую помощь Киеву.

Как говорится в статье издания, предоставление дальнейшей помощи Украине — «это не решение, которое позволило бы избежать возможной войны между странами с двумя сильнейшими армиями в мире». США и НАТО «должны понять, что с войной на Украине или без нее уничтожить Россию невозможно», подчеркивает Global Times.

В то время как у США заканчиваются деньги на поддержку Киева, «Байден в отчаянии заговорил в паникерской манере», чтобы напугать Конгресс и заставить его как можно скорее выделить больше помощи Украине, пишет издание. «Байден ведет себя как кот на раскаленной железной крыше, поскольку его судьба на президентских выборах в следующем году тесно связана с судьбой Украины», — говорится в статье.

Если США, будучи крупнейшим донором Киева, сократят свою помощь, то на фоне растущей усталости от конфликта на Западе «это, безусловно, снизит готовность Европы поддержать Украину», считает издание. «В таком случае вполне очевидно, чем закончится война. Победа России в этом конфликте — это то, чего не хочет видеть Запад, как и администрация Байдена, поскольку она не сможет показать избирателям свои дипломатические способности в решающий год президентских выборов в США», — пишет Global Times.