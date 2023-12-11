Манила выразила протест Пекину из-за применения водометов против филиппинских кораблей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиппины подали дипломатический протест Китаю в связи с применением береговой охраной КНР водометов против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщила официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса.

«Министерство иностранных дел подало дипломатический протест Министерству иностранных дел Китая», — сказала она.

Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин и судов филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) в районе отмелей Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. В одном из эпизодов инцидент произошел во время снабжения и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. В результате был серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.