Манила выразила протест Пекину из-за применения водометов против филиппинских кораблей
10:05 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Филиппины подали дипломатический протест Китаю в связи с применением береговой охраной КНР водометов против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщила официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса.
«Министерство иностранных дел подало дипломатический протест Министерству иностранных дел Китая», — сказала она.
Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин и судов филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) в районе отмелей Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. В одном из эпизодов инцидент произошел во время снабжения и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. В результате был серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.
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