Глава МИД Британии недоволен встречей главы Шотландии с президентом Турции — ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон крайне разочарован встречей первого министра Шотландии Хамзы Юсафа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, Кэмерон в письме министру по конституционным вопросам, международным связям и культуре Шотландии Ангусу Робертсону пригрозил прекратить оказывать помощь в организации встреч шотландских чиновников с иностранными коллегами. Как отметила Би-би-си, власти региона не предупредили заблаговременно о встрече Юсафа и Эрдогана в Дубае, в результате чего их беседа прошла без представителя британского правительства, что, как считают в Форин оффисе, стало нарушением протокола между Лондоном и Эдинбургом.

Источники корпорации в МИД Великобритании заявили, что подобные действия шотландского правительства «подрывают британскую дипломатию». Представитель Юсафа назвал угрозы Кэмерона бессмысленными и «идущими вразрез с шотландскими интересами».