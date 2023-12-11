Индия запустит 100 космических спутников военного назначения в ближайшие восемь лет

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия планирует увеличить свою группировку военных космических спутников на 100 аппаратов через семь-восемь лет. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источник в министерстве обороны.

«Индийская группировка космических спутников военного назначения увеличится на 100 аппаратов через ближайшие семь-восемь лет. В стране будет создано Космическое командование для выполнения операций в ближнем и дальнем космосе», — сказал источник.