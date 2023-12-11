Поддержка Киева со стороны Запада изнашивается — El Pais

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны обещали оказывать содействие Украине столько времени, сколько потребуется, однако сейчас экономическая, дипломатическая и военная поддержка США и ЕС демонстрирует признаки износа. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее версии, Вашингтон столкнулся с серьезными проблемами при выполнении своих финансовых обещаний Киеву. В Евросоюзе начались интенсивные переговоры по преодолению вето Венгрии и выделению Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро. Как считает издание, политическая борьба в странах Запада и медленные темпы военного производства сказываются на поддержке Киева.

Газета подчеркивает, что эта неделя является важной для будущего Украины. Главы государств и правительств ЕС соберутся 14 декабря на саммит, где будет обсуждаться новый пакет экономической помощи, а также может быть принято решение о начале переговоров по вопросу присоединения этой страны к сообществу. В самой Украине наблюдаются собственные политические проблемы, учитывая отсутствие прогресса в контрнаступлении, считает издание.

По его информации, Киев, находящийся под угрозой гиперинфляции, остро нуждается в экономической поддержке Запада. Тем временем экономическая и военная помощь Украине со стороны ее союзников этой осенью достигла рекордно низкого уровня.