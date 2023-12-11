Сбер стал дважды призером премии «Компания будущего 2023»

12:50

Сразу два проекта Сбера стали победителями премии «Компания будущего 2023». Она выявляет лучшие компании страны, которые задают тренды и определяют будущее России.

Лучшим в номинации «Технологический суверенитет» признан проект Сбера, включающий в себя управляющее ПО (программное обеспечение) для устройств самообслуживания – InterSphere, которое может работать под управлением ОС семейства Linux.

InterSphere зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры. Оно управляет работой банкоматов, информационно-платежных терминалов, электронных кассиров, автоматизированных депозитных машин и видеопанелей систем электронной очереди. InterSphere работает более чем на 95% устройств Сбера.

«Мы начали активную работу по достижению технологической независимости несколько лет назад, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина. – Как показало время – решение было верным и сделало нас лидерами отрасли. Сегодня у Сбера самый молодой парк банкоматов в России и даже Европе. Большая часть устройств работает на программном обеспечении собственной разработки. Это позволяет обеспечить максимальное качество сервиса, надежность, стабильность работы и высокую доступность наших услуг».

Еще один победитель премии – курорт премиум-класса на южном берегу Крыма Mriya Resort & SPA. Этот проект Сбера стал лучшим в номинации «Осознанный премиум». Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute, более 10 ресторанов и баров с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр, собственный пляж. Отдельные объекты курорта, такие как Японский сад «Шесть чувств», тематический парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.

За годы работы Mriya Resort & SPA стал единственным российским курортом, который завоевал более 100 международных и российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства, в том числе на World Travel Awards. Компания внимательно следит за изменениями в профессиональной индустрии и участвует в программах повышения квалификации. Ежегодно по самым важным дисциплинам обучение проходят более 2,5 тыс. сотрудников Mriya Resort по программам Академии гостеприимства.

«Mriya Resort & SPA играет важную роль в развитии региона, улучшая социально-экономические показатели и инфраструктуру, создавая рабочие места, – отметил генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. – За годы существования курорт стал туристической доминантой России. Наша миссия – не просто предоставлять наивысшее качество услуг, но и служить катализатором для позитивных изменений в регионе и стране».

Напомним, в прошлом году награду премии журнала «Компания» получили отраслевые решения Сбера. Они победили в номинации «Цифровизация».

Премию «Компания будущего» организует журнал «Компания». Она пришла на смену премии «Компания года», которая проводилась с 1999 года. Цель мероприятия – выявить и поощрить коммерческие и государственные организации, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в 2023 году.