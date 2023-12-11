Арахамия утверждает, что есть много депутатов, желающих уйти из Рады, но их не отпускают

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Много нынешних депутатов Верховной рады хотят досрочно сложить свои полномочия, но их не отпускают, так как парламенту в противном случае будет еще сложнее работать. Об этом сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

8 декабря Верховная рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех депутатов — Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова и Виталия Данилова, которые ранее подали соответствующие заявления. Таким образом, в парламенте остался 401 депутат из номинальных 450, что, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, стало рекордом по минимальному количеству членов украинского парламента.

«На самом деле число людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше, — прокомментировал Арахамия в эфире телеканала „Рада“ досрочное сложение полномочий тремя депутатами. — Мы не отпускаем уже людей. Мы говорим, что просто не будем за это [прекращение полномочий депутатов] голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы».

По словам Арахамии, в будущем, возможно, будет изменен регламент Рады, в котором планируется снизить минимально необходимую численность депутатских фракций и групп с 17 до 14-15 человек, чтобы «парламент условно до [избрания] нового созыва проработал приблизительно в том же самом структурном режиме, в котором он начал работать».

Он также информировал, что в целом работать Раде «становится все сложнее и сложнее» из-за сокращения числа парламентариев. «Когда есть номинальная численность, еще есть фактическая численность. То есть всегда могут болеть [люди], кто-то может быть в командировке, поэтому реальная численность намного меньше. Всегда 10% [депутатов] по важным причинам отсутствуют», — отметил Арахамия.