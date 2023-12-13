Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте о мощи Европы завершилось громким лаем

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — сказала фон дер Ляйен, завершая выступление об итогах председательства Испании в Совете ЕС. После ее слов из динамиков донесся громкий и продолжительный собачий лай, который через несколько секунд тишины заглушил смех евродепутатов.

После чего слушания возобновились.