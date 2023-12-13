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Пресс-секретарь президента РФ рассказал о географии представителей СМИ на большой пресс-конференции

23:10 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители СМИ из недружественных стран, аккредитованные в России, будут участвовать в совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Будут, — сказал он в ответ на вопрос, будут ли на мероприятии присутствовать иностранные журналисты. — Здесь будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ — приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД — а для иностранных журналистов она обязательна — и продолжают свою работу здесь».

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