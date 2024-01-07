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Президент РФ на Рождество посетил службу в домовой церкви в Ново-Огарево

09:00 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь на территории подмосковной резиденции главы государства Ново-Огарево. Здесь он уже встречал этот религиозный праздник в 2022 году.

Вместе с главой государства Рождество встречают и семьи погибших героев СВО. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в канун праздника Путин провел «достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми» в Ново-Огареве, а после пригласил их на праздничный ужин.

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