Композитор Петр Дранга и GigaChat завершили оперу Чайковского «Мандрагора»
10:08 06.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
«Мандрагора» – произведение, которое Чайковский задумал вместе со своим другом, профессором ботаники Сергеем Рачинским. Единственный написанный Чайковским фрагмент оперы – выдающийся по выразительности «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Полный сюжет «Мандрагоры» был изложен Рачинским в письме к брату композитора – Модесту Чайковскому.
В работе над проектом важную роль сыграл GigaChat: создал либретто, разработал сценографию, визуальные и костюмные решения. Петр Дранга восстановил структуру оперы, дописал музыку и текст, ориентируясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского.
«Сегодня мы видим, как технологии становятся полноценными соавторами для всех представителей креативных индустрий, помогают создавать уникальные проекты, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Премьера оперы «Мандрагора» в Мариинском театре – как раз такая коллаборация талантливой команды музыкантов, сценографов, режиссеров и нейросетей Сбера – GigaChat для либретто и развития сюжета, Symformer – для создания музыки, Kandinsky – для декораций».
«Я взялся за эту историю год назад, и она меня настолько увлекла, что я несколько месяцев безостановочно работал, не чувствуя времени в сутках, – рассказал Петр Дранга. – Процесс создания «Мандрагоры» требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. Искусственный интеллект стал важным партнером в этом процессе: он помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи – это не магия, а настоящее искусство».
Постановка отличается масштабом и высоким уровнем художественной реализации: в ней задействовано более 170 артистов, включая большой симфонический оркестр, солистов Мариинского театра, мужские и женские хоры, миманс. Центральный сценографический образ – десятиметровая человеческая голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры. Режиссер спектакля – Илья Устьянцев, художник по костюмам – Сергей Новиков. Над визуальной частью работали: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика), Борис Цибисов (мэппинг). Руководитель производственной группы – Максим Козлов. Главные партии исполнят Василий Ладюк и Алина Черташ. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.
Реализация постановки осуществлена под руководством команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.
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