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НОВОСТИ

Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

19:20 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ, следует из указа.

Богомолов 23 июля отметит свое 50-летие.

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